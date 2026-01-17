Potpredsednica francuskog parlamenta podnela zahtev kojim se traži povlačenje zemlje iz NATO

U Francuskoj je prvi put podnet parlamentarni predlog koji poziva na povlačenje zemlje iz NATO-a, a inicijativu je pokrenula potpredsednica Narodne skupštine i članica levičarske stranke Nepokorena Francuska (LFI), Klemans Gete.

Rezolucija zahteva raskid sa zapadnim vojnim savezom i dolazi u trenutku rastuće sumnje u ulogu SAD i pravac evropske bezbednosne politike, prenosi "Berliner Cajtung". Gete je navela da politika Sjedinjenih Američkih Država, uključujući "nezakonitu otmicu predsednika Venecuele", pretnje Grenlandu, sankcije evropskim zvaničnicima i nametanje trgovinskih sporazuma - pokazuje da SAD "efikasno dodeljuju EU status vazalne države". Ona smatra da članstvo Francuske u