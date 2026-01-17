Cvijić o pretnjama njemu i redakciji Radara: Vidi se da je to rečnik ljudi koji su na vlasti

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Cvijić o pretnjama njemu i redakciji Radara: Vidi se da je to rečnik ljudi koji su na vlasti

Novinar Radara Vuk Cvijić, koji je dobio pretnje zbog teksta u kojem se govori o amandmanu na Predlog zakona o javnim tužiocima, kaže da su pretnje prijavljene Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, ali da ranija iskustva nisu ohrabrujuća da će išta biti rešeno.

On podseća da nijedna pretnja, pa ni fizički napad na njega, nisu dobili epilog na sudu. Redakciji Radara i novinaru Vuku Cvijiću i ranije su upućene uvrede i pretnje, a poslednje su usledile kao reakcija na objavljeni tekst u kojem se govori o amandmanu koji su podneli članovi SNS-a na Predlog zakona o javnim tužiocima. Novinar Radara Vuk Cvijić za N1 kaže da su pretnje koje su upućene njemu i redakciji prijavljene nadležnim organima, ali da nije optimističan da
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoSNS

Najnovije vesti »

Studenti niškog Univerziteta organizuju skup podrške profesorki Jeleni Kleut

Studenti niškog Univerziteta organizuju skup podrške profesorki Jeleni Kleut

N1 Info pre 8 minuta
Poslanici EP u Beograd od 23. januara, predviđeni razgovori sa predstavnicima parlamenta i Vlade Srbije

Poslanici EP u Beograd od 23. januara, predviđeni razgovori sa predstavnicima parlamenta i Vlade Srbije

N1 Info pre 28 minuta
Kalifornija uvodi besplatan ulaz za Dan Marina Lutera Kinga posle Trampove odluke da to zabrani

Kalifornija uvodi besplatan ulaz za Dan Marina Lutera Kinga posle Trampove odluke da to zabrani

Insajder pre 29 minuta
Novak Đoković na Australijan openu 2026: Pohod na 25. grend slem i meč protiv Pedra Martineza

Novak Đoković na Australijan openu 2026: Pohod na 25. grend slem i meč protiv Pedra Martineza

Naslovi.ai pre 19 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Privremeni prekid vatre zbog popravke u nuklearki Zaporožje

UKRAJINSKA KRIZA: Privremeni prekid vatre zbog popravke u nuklearki Zaporožje

RTV pre 29 minuta