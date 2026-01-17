Cvijić o pretnjama njemu i redakciji Radara: Vidi se da je to rečnik ljudi koji su na vlasti

Novinar Radara Vuk Cvijić, koji je dobio pretnje zbog teksta u kojem se govori o amandmanu na Predlog zakona o javnim tužiocima, kaže da su pretnje prijavljene Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, ali da ranija iskustva nisu ohrabrujuća da će išta biti rešeno.

On podseća da nijedna pretnja, pa ni fizički napad na njega, nisu dobili epilog na sudu. Redakciji Radara i novinaru Vuku Cvijiću i ranije su upućene uvrede i pretnje, a poslednje su usledile kao reakcija na objavljeni tekst u kojem se govori o amandmanu koji su podneli članovi SNS-a na Predlog zakona o javnim tužiocima. Novinar Radara Vuk Cvijić za N1 kaže da su pretnje koje su upućene njemu i redakciji prijavljene nadležnim organima, ali da nije optimističan da