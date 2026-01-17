Novak Đoković na Australijan openu 2026: Pohod na 25. grend slem i meč protiv Pedra Martineza

Naslovi.ai pre 1 sat
Novak Đoković na Australijan openu 2026: Pohod na 25. grend slem i meč protiv Pedra Martineza

Đoković započinje 21. nastup na Australijan openu, fokusiran je na smanjenje pritiska i spreman za izazove Alkaraza i Sinera, uz podršku legendi i nove izazivače u Melburnu.

Novak Đoković će po 21. put igrati na Australijan openu, gde je prvi put nastupio 2005. godine. Na konferenciji za medije poželeo je srećnu Novu godinu i istakao da želi da smanji pritisak oko osvajanja 25. grend slem titule. Kurir Mondo RTV

Srpski teniser će u prvom kolu igrati protiv Španca Pedra Martineza, a meč je zakazan za ponedeljak u večernjem terminu na "Rod Lejver areni", što omogućava povoljne vremenske uslove i dobar termin za gledaoce u Srbiji. Ovo će biti njihov prvi međusobni susret. Mondo B92 Kurir Danas

Đoković je svestan jake konkurencije koju predstavljaju Karlos Alkaraz i Janik Siner, ali ostaje motivisan i fokusiran na svoj kvalitet i uspehe. Na konferenciji je istakao da je jedini pravi izazivač Alkarazu i Sineru sa 38 godina, što je iznenadilo i njega. Legendarni Rodžer Federer, koji je nedavno odigrao humanitarni meč u Melburnu, poželeo mu je sreću i istakao njegovu dosadašnju dominaciju na turnirima. Češki teniseri Jakub Menšik i Tomaš Mahač su ostvarili značajne pobede na pripremnim turnirima, što bi moglo predstavljati izazov za Đokovića u četvrtfinalu. Nova Sputnik Hot sport Mondo Mondo Danas

