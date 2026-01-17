Tramp formirao odbor za mir za Gazu: Funkcije dobili Stiv Vitkof i Marko Rubio, najkontroverzniji član – Toni Bler

Nova pre 3 sata  |  Autor: Nova.rs
Donald Tramp imenovao je američkog državnog sekretara Marka Rubija i bivšeg britanskog premijera Tonija Blera u novoosnovani „odbor za mir“ za Gazu, telo koje bi trebalo da vodi narednu fazu obnove i upravljanja ovom ratom razorenom teritorijom.

Bela kuća je saopštila da će sedmočlani osnivački izvršni odbor uključivati i Trampovog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, predsednika Svetske banke Adžaija Bangu, kao i predsednikovog zeta i dugogodišnjeg savetnika Džareda Kušnera. Sam Donald Tramp biće predsedavajući, a najavljena su i nova imenovanja. Prema navodima Bele kuće, članovi odbora biće zaduženi za ključne oblasti stabilizacije Gaze, uključujući obnovu, jačanje institucija, regionalne odnose,
