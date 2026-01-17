Bela kuća formirala odbore za upravu u Gazi ― Tramp, Kušner i Bler među članovima

RTS pre 3 sata
Bela kuća formirala odbore za upravu u Gazi ― Tramp, Kušner i Bler među članovima

Među članovima su američki državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof, bivši britanski premijer Toni Bler i Trampov zet Džared Kušner. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp imenovan je za predsednika odbora.

Bela kuća objavila je formiranje dva nova odbora za nadzor uprave u Gazi tokom prelaznog perioda. Prvi je takozvani "Odbor za mir", koji će nadgledati privremenu upravu u Gazi, preneo je Rojters. Prema planu, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp imenovan je za predsednika odbora. Među članovima su američki državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof, bivši britanski premijer Toni Bler i Trampov zet Džared Kušner. Bela kuća nije
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Bela kuća formirala nove odbore za nadzor Gaze: Među članovima Džared Kušner i Vitkof, pozvani Erdogan, Milej, Sisi

Bela kuća formirala nove odbore za nadzor Gaze: Među članovima Džared Kušner i Vitkof, pozvani Erdogan, Milej, Sisi

Blic pre 45 minuta
Milej i Karni dobili poziv od Trampa da se pridruže Odboru za mir za Pojas Gaze

Milej i Karni dobili poziv od Trampa da se pridruže Odboru za mir za Pojas Gaze

Insajder pre 1 sat
Tramp formira tim za posleratnu obnovu Gaze: Milej i Karni dobili poziv da se pridruže Odboru za mir

Tramp formira tim za posleratnu obnovu Gaze: Milej i Karni dobili poziv da se pridruže Odboru za mir

Euronews pre 1 sat
Stigao "specijalan" poziv od Trampa: "Biće nam čast"

Stigao "specijalan" poziv od Trampa: "Biće nam čast"

B92 pre 1 sat
​Tramp pozvao Mileja i Karnija da se pridruže Odboru za mir za Pojas Gaze

​Tramp pozvao Mileja i Karnija da se pridruže Odboru za mir za Pojas Gaze

Politika pre 1 sat
Tramp pozvao Erdogana u Odbor za mir za Gazu, Egipat razmatra taj poziv američkog predsednika

Tramp pozvao Erdogana u Odbor za mir za Gazu, Egipat razmatra taj poziv američkog predsednika

Euronews pre 3 sata
Bela kuća imenovala neke lidere za nadzor narednih koraka u Gazi

Bela kuća imenovala neke lidere za nadzor narednih koraka u Gazi

Serbian News Media pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Toni BlerRojtersBela kućaDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Tramp najavio carine od deset odsto: Cilja osam evropskih zemalja zbog Grenlanda

Tramp najavio carine od deset odsto: Cilja osam evropskih zemalja zbog Grenlanda

Euronews pre 5 minuta
Tramp najavio carine evropskim zemljama zbog Grenlanda

Tramp najavio carine evropskim zemljama zbog Grenlanda

Sputnik pre 5 minuta
Tramp uvodi dodatne carine za osam evropskih zemalja zbog Grenlanda

Tramp uvodi dodatne carine za osam evropskih zemalja zbog Grenlanda

NIN pre 0 minuta
Kijev bez struje i grejanja: Kako preživeti zimu

Kijev bez struje i grejanja: Kako preživeti zimu

NIN pre 5 minuta
Tramp zbog Grenlanda uvodi carine zemljama EU! Evo koje države su sve na udaru, osim Danske

Tramp zbog Grenlanda uvodi carine zemljama EU! Evo koje države su sve na udaru, osim Danske

Kurir pre 0 minuta