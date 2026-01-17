Vaterpolisti Italije pobedom započeli drugu fazu Evropskog prvenstva

RTS pre 25 minuta
Vaterpolisti Italije pobedom započeli drugu fazu Evropskog prvenstva

RTS pre 25 minuta

Vaterpolo reprezentacija Italije pobedila je selekciju Gruzije rezultatom 16:14 (2:2, 6:4, 6:4, 2:4) u meču prvog kola grupe F Evropskog prvenstva u Beogradu.

Italija je nastavila trijumfalni niz na Evropskom prvenstvu, do sada je pobedila Tursku, Slovačku, Rumuniju i sada Gruziju. Najefikasniji u reprezentaciji Italije bio je Lorenco Bruni sa pet golova, dok je Mateo Joki Grata zabeležio tri pogotka. U selekciji Gruzije istakli su se Valiko Dadvani i Stefan Pješivac sa po tri postignuta gola. Vaterpolisti Grčke i Turske sastaće se večeras od 18 časova u prvom kolu grupe F, dok je od 20.30 sati igrati Hrvatska i
