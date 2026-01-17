Vaterpolisti Italije pobedom započeli drugu fazu Evropskog prvenstva

Vaterpolo reprezentacija Italije pobedila je selekciju Gruzije rezultatom 16:14 (2:2, 6:4, 6:4, 2:4) u meču prvog kola grupe F Evropskog prvenstva u Beogradu.

Italija je nastavila trijumfalni niz na Evropskom prvenstvu, do sada je pobedila Tursku, Slovačku, Rumuniju i sada Gruziju. Najefikasniji u reprezentaciji Italije bio je Lorenco Bruni sa pet golova, dok je Mateo Joki Grata zabeležio tri pogotka. U selekciji Gruzije istakli su se Valiko Dadvani i Stefan Pješivac sa po tri postignuta gola. Vaterpolisti Grčke i Turske sastaće se večeras od 18 časova u prvom kolu grupe F, dok je od 20.30 sati igrati Hrvatska i