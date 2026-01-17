Rukometaši Srbije protiv Nemačke u meču odluke na EP

HERNING - Rukometaši Srbije igraće protiv Nemačke meč drugog kola grupe A preliminarne faze na Evropskom prvenstvu u Herningu.

Rukometaši Srbije poraženi su od Španije rezultatom 29:27 (19:15) u meču prvog kola preliminarne runde na Evropskom prvenstvu. S druge strane, Nemačka je trijumfovala protiv Austrije sa 30:27 (12:8) i na najbolji način počela turnir. Pred Srbijom je jednostavan i nimalo lak zadatak: pobeda omogućava ekipi Raula Gonzalesa nastavak takmičarskog nadmetanja na Evropskom prvenstvu, dok bi porazom izvesno okončala turnir u preliminarnoj fazi. Srbija je protiv Španije