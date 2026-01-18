Brnabić pozvala EU da reaguje na Tompsonove koncerte u Hrvatskoj, a ne na izbor REM-a u Srbiji

Beta pre 1 sat

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić pozvala je poslaničke grupe Evropskog parlamenta (EP) da reaguju na koncerte hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona, koje je nazvala "otvoreno održavane neonacističke svečanosti u Hrvatskoj".

Brnabić je juče u objavi na engleskom jeziku na Iksu priložila nekoliko snimaka publike sa Tompsonovih koncerata.

"Kako je moguće da niko iz EU, nijedna poslanička grupa u EP, nikada nije reagovala i osudila otvoreno održavane neonacističke svečanosti u Hrvatskoj, u kojima redovno učestvuju desetine hiljada ljudi?", navela je Brnabić i označila nekoliko poslaničkih grupa, uključujući Zelene, EPP, Renew Europe i druge.

Ona je dodala da takve događaje otvoreno podržava Vlada u Zagrebu, a da posetioci "pevaju i hvale koncentracione logore u kojima su stotine hiljada Srba, Jevreja i Roma ubijene na monstruozne načine, uključujući i decu".

"Kako je ovo dozvoljeno u EU? Ćutite o otvorenom slavljenju masovnih ubistava u koncentracionim logorima Jasenovac, a istovremeno propovedate o vladavini prava i evropskim vrednostima. Dok takav fašizam besni u Hrvatskoj, vi ste zauzeti kritikovanjem Srbije zbog zakona o REM (Regulatornom telu za elektronske medije) i pravosudnih zakona", dodala je ona.

Brnabić je zatražila od evropskih zvaničnika da "progovore".

"Da čujemo kako branite najosnovnije vrednosti! Progovorite!", zaključuje se u objavi.

(Beta, 18.01.2026)

