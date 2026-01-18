Jedna baka, tri kesice čipsa i lekcija o ljudskosti: Srbina u prodavnici hteli da oderu, a onda je usledio obrt

Dragan Šibalić iz Kragujevca putuje svetom biciklom, beležeći priče o humanosti.

U selu Dabet Hanut, u Jordanu, suočio se s dvema različitim stranama ljudske prirode. Jedna baka, tri kesice čipsa i lekcija o ljudskosti koja se ne zaboravlja - to je najlepša priča sa puta oko sveta biciklom Dragana Šibalića, avanturiste, pustolova i ekstremnog sportiste. Naime, Dragan Šibalić, biciklista i ekstremni sportista iz Kraljeva, neumorno prati svoje snove na dva točka. Nedavno je na svom nalogu na društvenoj mreži Fejsbuk podelio priču koja nikoga nije