Krvava sudbina dva brata: Ubijeni Živko Bakić doživeo je tešku porodičnu tragediju, pregazio ga audi sa zatamnjenim staklima…

Živko Bakić je bio povezan sa kriminalnim aktivnostima, uključujući šverc narkotika i izazivanje eksplozija Ubijen je u blizini svog doma, a potera za ubicom je u toku Živko Bakić (43) ubijen je tokom šetnje koju je, po zakonu, imao u tačno određenom terminu zbog kućnog pritvora u kojem se nalazio.

Telo nekadašnjeg fudbalera pronašli su njegovi prijatelji koji su mu krenuli u posetu. Živko Bakić je već ranije doživeo tešku porodičnu tragediju. Njegov brat Mihailo stradao je 1999. godine, kada ga je najpre udario automobil, a potom pregazilo drugo vozilo koje je pobeglo sa lica mesta. Otac Živka Bakića, Golub Bakić, bio je uveren da je smrt njegovog sina bila "politički motivisano ubistvo" i posvetio je svoj život pokušajima da to dokaže. Preminuo je 14 godina
