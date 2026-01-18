Važna i laka pobeda Crvene zvezde u ABA ligi, brine povreda Čime Monekea

Danas pre 44 minuta  |  A. Pavlović
Važna i laka pobeda Crvene zvezde u ABA ligi, brine povreda Čime Monekea

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Zadar u gostima rezultatom 80:67 (21:22, 21:12, 26:12, 12:21) u okviru 15. kola ABA lige.

Crveno-beli su odigrali sjajnu utakmicu i zabeležili važnu pobedu pred nedelju u kojoj ih očekuje duplo kolo u Evroligi. Trenera Sašu Obradovića može da raduje povratak Džoela Bolomboja na parket prvi put nakon teške povrede koju je doživeo u martu prošle godine, ali i povreda Čime Monekea na početku poslednje deonice. Prva deonica je prošla u poprilično izjednačenoj košarci obeju ekipa, dok je u drugoj gostujuća ekipa stekla osetniju prednost – 42:34. Ipak,
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Jago ekspresno demantovao da ide iz Zvezde: Volim što sam ovde

Jago ekspresno demantovao da ide iz Zvezde: Volim što sam ovde

Sport klub pre 1 dan
Fantazi: Nijang najbolji, Vezenkov silan i protiv Partizana

Fantazi: Nijang najbolji, Vezenkov silan i protiv Partizana

Sport klub pre 1 dan
Srpski košarkaši ni minut na terenu u NBA, Darko Rajaković se hvatao za glavu zbog Hrvata posle produžetka

Srpski košarkaši ni minut na terenu u NBA, Darko Rajaković se hvatao za glavu zbog Hrvata posle produžetka

Telegraf pre 1 dan
Jagova oproštajna poruka?!

Jagova oproštajna poruka?!

Sportske.net pre 1 sat
Jago objavio da odlazi iz Zvezde? "Nikad nije dovoljno, srećno"

Jago objavio da odlazi iz Zvezde? "Nikad nije dovoljno, srećno"

Mondo pre 2 sata
Podgoričani ne daju prvo mesto: Budućnost u Ljubljani savladala Cedevita Olimpiju

Podgoričani ne daju prvo mesto: Budućnost u Ljubljani savladala Cedevita Olimpiju

Kurir pre 1 sat
Bivši košarkaš Partizana o grčkim velikanima

Bivši košarkaš Partizana o grčkim velikanima

B92 pre 1 sat

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaZadarNikola KalinićABA ligaDejan DavidovacSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Španija sigurna protiv Austrije, Srbiji neophodan trijumf protiv Nemačke

Španija sigurna protiv Austrije, Srbiji neophodan trijumf protiv Nemačke

Danas pre 44 minuta
Ogromno iznenađenje i velika pobeda rukometaša Srbije na Evropskom prvenstvu

Ogromno iznenađenje i velika pobeda rukometaša Srbije na Evropskom prvenstvu

Danas pre 44 minuta
Važna i laka pobeda Crvene zvezde u ABA ligi, brine povreda Čime Monekea

Važna i laka pobeda Crvene zvezde u ABA ligi, brine povreda Čime Monekea

Danas pre 44 minuta
UŽIVO Loš početak Kecmanovića

UŽIVO Loš početak Kecmanovića

B92 pre 9 minuta
Raul Gonzales: Imamo velike šanse da prođemo grupu,čeka nas težak meč protiv Austrije

Raul Gonzales: Imamo velike šanse da prođemo grupu,čeka nas težak meč protiv Austrije

Politika pre 1 sat