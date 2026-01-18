Mediji: Broj žrtava na protestima u Iranu veći je od 16.500, povređeno 330.000 ljudi

Euronews pre 47 minuta  |  Autor: Tanjug
Mediji: Broj žrtava na protestima u Iranu veći je od 16.500, povređeno 330.000 ljudi

Broj žrtava na protestima u Iranu veći je od 16.500, dok je povređeno 330.000 ljudi, objavio je "Sandej tajms", pozivajući se na izveštaj koji su sačinili iranski lekari.

U izveštaju se navodi da je većina poginulih demonstranata mlađa od 30 godina. Ističe se da je većina demonstranata ubijena u toku dva dana. U izveštaju se navodi da su brojke prikupljene od osoblja u osam glavnih očnih bolnica i 16 odeljenja za hitne slučajeve širom Irana. Takođe se ističe da je veliki broj učesnika protesta zadobio povrede očiju, snage bezbednosti su navodno koristile i sačmarice, a najmanje 700 ljudi je izgubilo oči. Vrhovni vođa Irana,
