Zadržavanja za teretnjake na izlazu na Batrovcima i Šidu, najduže dva sata

Euronews pre 12 minuta  |  Autor: Tanjug
Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu zadržavaju dva sata na Batrovcima, a na Šidu sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Poslednji dan vikenda, uoči povratka đaka u školske klupe i povratka građana sa skijališta i planina, doneće pojačan saobraćaj u smeru ka gradovima, ukazuju iz AMSS-a. Na putevima u planinskim predelima, gde se očekuje veći broj vozila, mogući su češći odroni, pa se vozačima savetuje sporija vožnja i držanje
