Plivanje za časni krst kod HE ''Zvornik'': Na Zvorničkom jezeru u ponedeljak startuju plivači

Početak plivanja je u 12 časova, kada će plivači startovati na stazi dugoj 33 metra u spomen na godine Hristovog života provedene na Zemlji.

Po završetku plivanja pobedniku će u trajno vlasništvo pripasti osveštani Bogojavljenski krst, dar Zarije Vasića i Milorada Stepanovića, kao i druge vredne nagrade. Svim učesnicima biće uručene zahvalnice, majice, peškiri i prigodni suveniri, koje je obezbedila Turistička organizacija opštine Mali Zvornik. Prijava učesnika je obavezna lično, uz obavezan lekarski pregled najkasnije dva sata pre starta, kao i popunjavanje lične izjave, a svi plivači moraju biti