Plivanje za Časni krst u Nišu i Niškoj Banji: Četrdeset dvoje spremnih za ulazak u ledenu vodu na Bogojavljenje, lekarski pregled obavezan

Kurir pre 34 minuta
Plivanje za Časni krst u Nišu i Niškoj Banji: Četrdeset dvoje spremnih za ulazak u ledenu vodu na Bogojavljenje, lekarski…

Na Bogojavljanje, 19. januara, Nišlije će plivati u otvorenom bazenu Čair, a žitelji Niške Banje u Nišavi, na izletištu Ženeva.

Prijavilo se ukupno četrdeset dvoje građana, između 18 i 60 godina starosti, a plivaće samo oni koji dobiju zdravstvenu potvrdu o psihofizičkoj spremnosti. Za plivanje za Časni krst u Nišu prijavilo se trideset četvoro građana, u Niškoj Banji osmoro. Među njima 23-godišnji Mladen, koji će na Bogojavljenje u Nišavi za Časni krst plivati drugi put. Mladen Savić, Niška Banja, kaže: "Osećaj je izvanredan. Mnogo je drugačije od bilo kakvog drugog plivanja. Ja sam se
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

„Ne pristajemo, ne ćutimo“ – u nedelju u Nišu protest podrške profesorki Jeleni Kleut

„Ne pristajemo, ne ćutimo“ – u nedelju u Nišu protest podrške profesorki Jeleni Kleut

Južne vesti pre 1 dan
U Kuršumliji mogu da plivaju za Časni krst samo Kuršumličani!

U Kuršumliji mogu da plivaju za Časni krst samo Kuršumličani!

Prokuplje press pre 1 dan
"Postoji razlog za svaki propis!" Važan apel saobraćajne policije:

"Postoji razlog za svaki propis!" Važan apel saobraćajne policije:

Kurir pre 1 dan
Skup podrške profesorki Kleut u Nišu

Skup podrške profesorki Kleut u Nišu

Medijska kutija pre 3 sata
VAŽNA POBEDA KOŠARKAŠA PIROTA PRED DERBI PROTIV NIŠA

VAŽNA POBEDA KOŠARKAŠA PIROTA PRED DERBI PROTIV NIŠA

Pirotske vesti pre 6 sati
Plivanje za Časni krst u ponedeljak na bazenu Čair: Prijavljeno 34 učesnika, pobedniku 50.000 dinara

Plivanje za Časni krst u ponedeljak na bazenu Čair: Prijavljeno 34 učesnika, pobedniku 50.000 dinara

Glas juga pre 7 sati
Bogojavljensko plivanje u ponedeljak u Šumaricama

Bogojavljensko plivanje u ponedeljak u Šumaricama

Ritam grada Kg pre 8 sati

Ključne reči

NišŽenevaNiška banjaplivanje za časni krstBogojavljenje

Regioni, najnovije vesti »

Danas osvećenje vode, noćas Bogojavljenska noć

Danas osvećenje vode, noćas Bogojavljenska noć

Ozon press pre 44 minuta
Plivanje za Časni krst u Nišu i Niškoj Banji: Četrdeset dvoje spremnih za ulazak u ledenu vodu na Bogojavljenje, lekarski…

Plivanje za Časni krst u Nišu i Niškoj Banji: Četrdeset dvoje spremnih za ulazak u ledenu vodu na Bogojavljenje, lekarski pregled obavezan

Kurir pre 34 minuta
Svako može! Jednostavna prijava – OVDE PREUZMI 26.000 DINARA!

Svako može! Jednostavna prijava – OVDE PREUZMI 26.000 DINARA!

InfoLIGA pre 1 sat
„Ne pristajemo, ne ćutimo“ – u nedelju u Nišu protest podrške profesorki Jeleni Kleut

„Ne pristajemo, ne ćutimo“ – u nedelju u Nišu protest podrške profesorki Jeleni Kleut

Južne vesti pre 1 dan
Koliko velika treba da bude slabost da bi deteta psovao zbog oca?

Koliko velika treba da bude slabost da bi deteta psovao zbog oca?

Prokuplje press pre 1 dan