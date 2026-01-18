Plivanje za Časni krst u Nišu i Niškoj Banji: Četrdeset dvoje spremnih za ulazak u ledenu vodu na Bogojavljenje, lekarski pregled obavezan

Na Bogojavljanje, 19. januara, Nišlije će plivati u otvorenom bazenu Čair, a žitelji Niške Banje u Nišavi, na izletištu Ženeva.

Prijavilo se ukupno četrdeset dvoje građana, između 18 i 60 godina starosti, a plivaće samo oni koji dobiju zdravstvenu potvrdu o psihofizičkoj spremnosti. Za plivanje za Časni krst u Nišu prijavilo se trideset četvoro građana, u Niškoj Banji osmoro. Među njima 23-godišnji Mladen, koji će na Bogojavljenje u Nišavi za Časni krst plivati drugi put. Mladen Savić, Niška Banja, kaže: "Osećaj je izvanredan. Mnogo je drugačije od bilo kakvog drugog plivanja. Ja sam se