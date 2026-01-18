Pobeda Srbiju vodi u polufinale

Večeras u 20.30 časova veliki spektakl – duel Srbije i Mađarske

Za Srbiju je to ogromna prilika, za Mađare je cilj da se izbegne meč sa Španijom u poslednjem kolu kao najvažnijim. Raspored na tabeli „E” grupe je takav da je današnji susret četvrtog kola između Srbije i Mađarske (20.30 časova), ravan nekadašnjem četvrtfinalu. Srbija bi pobedom imala 11 bodova, Mađarska i Španija po devet a kako se u poslednjem kolu sastaju Mađari i Španci plasman Srbije, bez obzira na ishod sa Crnom Gorom, bi bio siguran. U slučaju neuspeha sve