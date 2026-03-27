Pomeren meč Zvezde i Barselone

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnik, Vesti online (J. V.)
Utakmica između košarkaša Barselone i Crvene zvezde u okviru 34. kola počinje u 21 čas umesto u 20.30, saopštila je Evroliga koja je kao razlog navela logičističke potrebe, međutim radi se o bizarnoj situaciji.

Pola sata kasnije počeće važan susret sa Crvenu zvezdu i Barselonu, a oba tima u ovaj meč ulaze sa istim skorom od 19 pobeda i 14 poraza. Prema saznanjima „Sport kluba“ do pomeranja je došlo zbog toga što su Zvezdi posle meča sa Baskonijom prilikom pranja oštećeni dresovi. Kako bi crveno-beli imali opremu za susret za Barselonom iz Beograda se šalje novi kontigent dresova i zbog toga je utakmica odložena za pola sata kasnije. Neverovatne okolnosti… Zvezda gostuje
