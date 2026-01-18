Možda vas špijunira uređaj na glavi – Srbin deo tima koji je otkrio Guglov propust, iznosi detalje za RTS

Nikola Antonijević sa belgijskog Univerziteta u Levenu govorio je za RTS o istraživanju koje je pokazalo da je „Guglov“ softver omogućio hakerima da preuzmu kontrolu nad bežičnim slušalicama ili drugim blutut audio uređajima koje koriste milioni ljudi. Otkriva šta je istraživačima privuklo pažnju i kako su uvideli propust. Objašnjava koje su slušalice bezbednije i preporučuje kako da se zaštitite.

Istraživači sajber-bezbednosti i kriptografije sa Univerziteta Leven u Belgiji otkrili su seriju propusta u „Guglovom“ (Google) Fast Pair protokolu, softveru koji hakerima omogućava da vaše bežične slušalice, zvučnike i druge audio uređaje pretvore u prislušne aparate i čak prate vaše kretanje, što su istraživači nazvali WhisperPair napadom. Nikola Antonijević sa Univerziteta u Levenu otkrio je za RTS detalje istraživanja, u kojem je i sâm učestvovao u okviru grupe