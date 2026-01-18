Danas je Krstovdan

Šabačke novosti pre 2 sata
Danas je Krstovdan

Srpska pravoslavna crkva slavi Krstovdan, značajan praznik koji podseća na prve hrišćane koji su primili veru na samom početku hrišćanske propovedi.

Ovaj dan, poznat i kao Zimski Krstovdan, slavi se u okviru tradicije, a posebno se vezuje za Bogojavljenje, kada je Isus Hristos kršten u reci Jordanu od strane Svetog Jovana Krstitelja. Takođe, praznik se vezuje i za sećanje na Svete Teopempta i Teonu, prva krštenja hrišćana. Krstovdan se slavi uvek uoči Bogojavljenja i spada u nepokretne praznike. Iako nije obeležen crvenim slovom u crkvenom kalendaru, ovaj dan ima duboko ukorenjeno značenje i poštovanje među
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Danas je zimski Krstovdan – veruje se da ako je oblačno, zima će biti bogata snegom

Danas je zimski Krstovdan – veruje se da ako je oblačno, zima će biti bogata snegom

Danas pre 1 sat
Danas je Krstovdan, a noćas Bogojavljenska noć

Danas je Krstovdan, a noćas Bogojavljenska noć

Moj Novi Sad pre 1 sat
Danas je zimski Krstovdan – veruje se da ako je oblačno, zima će biti bogata snegom

Danas je zimski Krstovdan – veruje se da ako je oblačno, zima će biti bogata snegom

Glas Šumadije pre 2 sata
Danas je zimski Krstovdan: Za ovaj praznik vezuje se dosta običaja i verovanja

Danas je zimski Krstovdan: Za ovaj praznik vezuje se dosta običaja i verovanja

Zrenjaninski pre 2 sata
Danas je Krstovdan kao najava Bogojavljenja

Danas je Krstovdan kao najava Bogojavljenja

Niške vesti pre 2 sata
Danas je zimski Krstovdan

Danas je zimski Krstovdan

Ozon pre 2 sata
Krstovdan: Običaji i verovanja koja se vezuju za praznik koji prethodi Bogojavljanju

Krstovdan: Običaji i verovanja koja se vezuju za praznik koji prethodi Bogojavljanju

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

ANEM: Novinara sinoć pratio nepoznati čovek i pretio mu

ANEM: Novinara sinoć pratio nepoznati čovek i pretio mu

Insajder pre 49 minuta
Stanković: Škola kreće regularno, radi se na izboru direktora Pete beogradske i promeni dekana FPN

Stanković: Škola kreće regularno, radi se na izboru direktora Pete beogradske i promeni dekana FPN

Beta pre 0 minuta
Naslovne strane za nedelju 18. januar 2026. godine

Naslovne strane za nedelju 18. januar 2026. godine

Beta pre 5 minuta
Histerija i šibicarenje u Beogradu

Histerija i šibicarenje u Beogradu

Velike priče pre 35 minuta
MUP apeluje na vozače: Pažljivo u zoni škola i kod pešačkih prelaza

MUP apeluje na vozače: Pažljivo u zoni škola i kod pešačkih prelaza

Radio 021 pre 25 minuta