Danas je Krstovdan

Srpska pravoslavna crkva slavi Krstovdan, značajan praznik koji podseća na prve hrišćane koji su primili veru na samom početku hrišćanske propovedi.

Ovaj dan, poznat i kao Zimski Krstovdan, slavi se u okviru tradicije, a posebno se vezuje za Bogojavljenje, kada je Isus Hristos kršten u reci Jordanu od strane Svetog Jovana Krstitelja. Takođe, praznik se vezuje i za sećanje na Svete Teopempta i Teonu, prva krštenja hrišćana. Krstovdan se slavi uvek uoči Bogojavljenja i spada u nepokretne praznike. Iako nije obeležen crvenim slovom u crkvenom kalendaru, ovaj dan ima duboko ukorenjeno značenje i poštovanje među