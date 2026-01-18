Na današnji dan, 18. januar

Na današnji dan, dogodilo se: 1520. Kralj Danske i Norveške Kristijan II (Christian) osvojio je Švedsku. 1535. Španski konkvistador Fransisko Pisaro (Francisco Pizarro) osnovao je Limu, sada glavni grad Perua. 1654. Vođa zaporoških kozaka, hetman Bogdan Hmeljnicki priznao je vrhovnu vlast moskovskog cara. Time se Ukrajina ujedinila s Rusijom, što je izazvalo rusko-poljski rat (1654-67). 1689. Rođen je francuski filozof Šarl Luj de Sekonda Monteskje (Charles Louis,