Protest u Nišu: Profesorka Jelena Kleut je žrtva režima

Serbian News Media pre 11 minuta
Protest u Nišu: Profesorka Jelena Kleut je žrtva režima

Građani i studenti organizovali su danas u Nišu demonstracije u znak podrške profesorki novosadskog Filozofskog fakultera Jeleni Kleut, za koju su kazali da je „žrtva režima jer podržava studente“.

Najpre su se, na protestu pod nazivom „Ne pristajemo, ne ćutimo“, okupili ispred Prve niške gimnazije „Stevan Sremac“, a potom su organizovali i protestnu šetnju do zgrade niškog Univerziteta. Studenti su istakli da je profesorka Kleut ispunila sve uslove za izbor u zvanje redovnog profesora. „Odluka proširenog Senata Univerziteta u Novom Sadu da profesorku ne izaberu u zvanje redovnog profesora nije akademska odluka, već egzekucija struke i demonstracija gole
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Podrška sa juga: Protest „Ne pristajemo, ne ćutimo“ održan u Nišu

Podrška sa juga: Protest „Ne pristajemo, ne ćutimo“ održan u Nišu

Jugmedia pre 1 sat
Protest „Ne pristajemo, ne ćutimo“ održan u Nišu

Protest „Ne pristajemo, ne ćutimo“ održan u Nišu

Niške vesti pre 2 sata
Protest u Nišu: Podrška profesorki Jeleni Kleut i studentima

Protest u Nišu: Podrška profesorki Jeleni Kleut i studentima

Rešetka pre 3 sata
U Nišu održan protest u znak podrške profesorki Jeleni Kleut iz Novog Sada

U Nišu održan protest u znak podrške profesorki Jeleni Kleut iz Novog Sada

Medijska kutija pre 3 sata
Protest u Nišu: Profesorka Jelena Kleut je žrtva režima

Protest u Nišu: Profesorka Jelena Kleut je žrtva režima

N1 Info pre 4 sati
Protest u Nišu: Profesorka Jelena Kleut je žrtva režima

Protest u Nišu: Profesorka Jelena Kleut je žrtva režima

Insajder pre 4 sati
„Profesorka Jelena Kleut je žrtva režima“: Održan protest podrške u Nišu

„Profesorka Jelena Kleut je žrtva režima“: Održan protest podrške u Nišu

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNovi SadIzbori

Regioni, najnovije vesti »

Merošina zatrpana smećem i to već nekoliko nedelja

Merošina zatrpana smećem i to već nekoliko nedelja

Prokuplje press pre 21 minuta
Putokaz za mame i tate: Kako vrtići obezbeđuju siguran jelovnik za svako dete?

Putokaz za mame i tate: Kako vrtići obezbeđuju siguran jelovnik za svako dete?

RTK pre 21 minuta
Protest u Nišu: Profesorka Jelena Kleut je žrtva režima

Protest u Nišu: Profesorka Jelena Kleut je žrtva režima

Serbian News Media pre 11 minuta
Jeziv incident u Tutinu: Muškarcu posle lova amputirana dva prsta U Opštu bolnicu Novi Pazar primljen je A. I. (52) iz Tutina…

Jeziv incident u Tutinu: Muškarcu posle lova amputirana dva prsta U Opštu bolnicu Novi Pazar primljen je A. I. (52) iz Tutina sa teškim povredama š

Dnevnik pre 11 minuta
Titan stvara osnovu za širenje platforme alternativnih cementnih materijala

Titan stvara osnovu za širenje platforme alternativnih cementnih materijala

Ozon press pre 2 minuta