Protest u Nišu: Profesorka Jelena Kleut je žrtva režima

Građani i studenti organizovali su danas u Nišu demonstracije u znak podrške profesorki novosadskog Filozofskog fakultera Jeleni Kleut, za koju su kazali da je „žrtva režima jer podržava studente“.

Najpre su se, na protestu pod nazivom „Ne pristajemo, ne ćutimo“, okupili ispred Prve niške gimnazije „Stevan Sremac“, a potom su organizovali i protestnu šetnju do zgrade niškog Univerziteta. Studenti su istakli da je profesorka Kleut ispunila sve uslove za izbor u zvanje redovnog profesora. „Odluka proširenog Senata Univerziteta u Novom Sadu da profesorku ne izaberu u zvanje redovnog profesora nije akademska odluka, već egzekucija struke i demonstracija gole