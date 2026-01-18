Podrška sa juga: Protest „Ne pristajemo, ne ćutimo“ održan u Nišu

Jugmedia pre 19 minuta  |  JuGmedia
Podrška sa juga: Protest „Ne pristajemo, ne ćutimo“ održan u Nišu

Građani i studenti organizovali su danas u Nišu protest „Ne pristajemo, ne ćutimo“ u znak podrške profesorki Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jeleni Kleut.

Okupljanje je počelo ispred Prve niške gimnazije „Stevan Sremac“, nakon čega je održana protestna šetnja do zgrade Univerziteta u Nišu. Na skupu je istaknuto da profesorka Kleut ispunjava sve uslove za izbor u zvanje redovnog profesora. Profesor Milan Stojanović rekao je da je „odluka Senata politički pritisak i napad na institucije“, navodeći da se slični pritisci dešavaju i u niškoj gimnaziji. „Pojavili su se studenti koji nisu podlegli manipulacijama i zato
