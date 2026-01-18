Đoković pričao o doktoru koji je bio u timu, a onda pomenuo Alkaraza i Sinera: "U ovom stadijumu karijere..."

Novak Đoković je neko ko je poznat da, i kada drugi smatraju da je dosegao vrhunac, želi da se dodatno unapredi i da dodatno radi na sebi.

Nedavno je svom timu priključio doktora Marka Kovača, a sada je srpskim novinarima u Melburnu približio njihovu relaciju. - Radili smo samo sedam-osam dana u Atini, ali nije isključeno da ćemo raditi opet. On je veoma kvalifikovan i edukovan stručnjak za biomehaniku i kinetički lanac. To je najveći razlog zašto smo ga angažovali – jedan je od najcitiranijih stručnjaka u tenisu, izdao je dosta knjiga, drži kurseve i predavanja o tim temama. Tražili smo ljude koji su