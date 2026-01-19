Odbor za kulturu i informisanje obustavio postupak izbora četiri člana REM-a

Beta pre 19 minuta

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje je stavio van snage Odluku o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor četiri člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koji su podneli ostavke 19. decembra 2025.

Sednici je prisustvovalo 14 članova tog odbora, ali su nakon svojih izlaganja sednicu napustili poslanici Radomir Lazović (ZLF) i Ivana Rokvić (Narodni pokret Srbije).

Predsednica Odbora za kulturu i informisanje Nevena Đurić (SNS) kazala je da zaključno sa 18. januarom nije pristigla nijedna prijava za izbor članova Saveta REM-a i da su odboru upućivane primedbe u pogledu neprimerenosti trenutka za izbor novih članova.

"Smataram da brojnost iznetih primedbi kao i njihova argumentacija zaslužuju da budu ozbiljno razmotreni u smislu utvrđivanja da li aktuelni postupak, iako zakonit, zaista ispunjava uslove da se može smatrati otvotrenim, dostupnim i inkluzivnim", navela je Đurić.

Poslanik Jovan Janjić (Mi-glas naroda) naveo je da je Udruženje novinara Srbije poslalo kandidaturu za jednog predstavnika, što je Đurić odbacila uz navode da je rok bio do 18. januara.

Janjić i Lazović su zatražili da se zbog toga sednica Odbora prekine i da se sačeka dva dana do nastavka zasedanja Skupštine Srbije, radi pristizanja te prijave što nije usvojeni ni kao predlog za glasanje.

(Beta, 19.01.2026)

Ključne reči

Skupština SrbijeIzboriRadomir LazovićREM

