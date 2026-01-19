Predsednik Bugarske podnosi ostavku, spekuliše se da bi da bude premijer

Beta pre 2 sata

Levičarski bugarski predsednik Rumen Radev je danas objavio građanima preko televizije da će sutra podneti ostavku Ustavnom sudu, a spekuliše se da namerava da na predstojećim izborima sa svojom budućom strankom pretenduje na moćnije mesto premijera.

Dužnost predsednika treba da o Ustavu preuzme potpredsednica Ilijana Jotova.

Odluka Radeva doneta je usred očekivanja javnosti da će formirati novu političku stranku, a trebalo je da ostane na uglavnom ceremonijalnom položaju šefa države do januara 2027. godine.

Bugarskoj predstoje još jedni vanredni parlamentarni izbori, mesec dana posle pada poslednje vlade premijera Rosena Željazkova u decembru zbog višenedeljnih antikorupcijskih demonstracija. Njegova vlada, izabrana u januaru 2025. godine, prethodno je šest puta preživela glasanje o poverenju u parlamentu.

Naredni izbori biće već osmi u Bugarskoj za četiri godine.

(Beta, 19.01.2026)

Povezane vesti »

Predsednik Bugarske podnosi ostavku, spekuliše se da bi da bude premijer

Predsednik Bugarske podnosi ostavku, spekuliše se da bi da bude premijer

Nedeljnik pre 34 minuta
Predsednik Radev najavio ostavku

Predsednik Radev najavio ostavku

Politika pre 54 minuta
Predsednik Bugarske: Sutra podnosim ostavku

Predsednik Bugarske: Sutra podnosim ostavku

Vesti online pre 2 sata
Predsednik Bugarske podnosi ostavku, spekuliše se da bi da bude premijer

Predsednik Bugarske podnosi ostavku, spekuliše se da bi da bude premijer

Radio sto plus pre 1 sat
Predsednik Bugarske podnosi ostavku, spekuliše se da bi da bude premijer

Predsednik Bugarske podnosi ostavku, spekuliše se da bi da bude premijer

Serbian News Media pre 2 sata
Bugarski predsednik Rumen Radev najavio ostavku, funkciju preuzima Ilijana Jotova

Bugarski predsednik Rumen Radev najavio ostavku, funkciju preuzima Ilijana Jotova

RTV pre 3 sata
Predsednik Bugarske podneo ostavku! Rumen Radev otkrio ko će preuzeti njegovu funkciju: "Priznajem svoje greške"

Predsednik Bugarske podneo ostavku! Rumen Radev otkrio ko će preuzeti njegovu funkciju: "Priznajem svoje greške"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BugarskaIzbori

Balkan, najnovije vesti »

Predsednik Bugarske podnosi ostavku, spekuliše se da bi da bude premijer

Predsednik Bugarske podnosi ostavku, spekuliše se da bi da bude premijer

Nedeljnik pre 34 minuta
Ukrajinac u Crnoj Gori zbog prebrze vožnje kažnjen sa 27 dana zatvora

Ukrajinac u Crnoj Gori zbog prebrze vožnje kažnjen sa 27 dana zatvora

N1 Info pre 24 minuta
Presedan u Republici Srpskoj: Dodikov savetnik o ostavci i imenovanju nove izvršne vlasti u jednom danu

Presedan u Republici Srpskoj: Dodikov savetnik o ostavci i imenovanju nove izvršne vlasti u jednom danu

Euronews pre 14 minuta
Slovenija pred teškim izborom: Da li stati uz Trumpov projekat? FOTO

Slovenija pred teškim izborom: Da li stati uz Trumpov projekat? FOTO

B92 pre 1 sat
Predsednik Radev najavio ostavku

Predsednik Radev najavio ostavku

Politika pre 54 minuta