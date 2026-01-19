Boja pasoša nije slučajna: Evo šta tačno znači i kakvu skrivenu poruku nosi

Boje pasoša, kao što su crvena, plava, zelena i crna, odražavaju političke, kulturne i religijske karakteristike Budućnost pasoša uključuje dalju tehnološku evoluciju ka digitalizaciji Boja pasoša više je od puke estetike, ona simbolizuje identitet države.

Na osnovu političkih, kulturnih i regionalnih karakteristika, svaka zemlja bira boju svojih pasoša, koja često nosi dublje značenje. Za svakog putnika, pasoš je najvažniji dokument, karta za svet i simbol pripadnosti određenoj naciji. Pasoši širom sveta mogu biti crveni, plavi, zeleni ili crni. Odabir boje često zavisi od političkih, verskih i regionalnih faktora. Specifične nijanse se razlikuju - primer su američka plava ili turska bordo boja. U mnogim zemljama