(Foto, video) Više od 20 mrtvih u stravičnoj nesreći u Španiji! Vozovi se sudarili, na desetine ljudi povređeno

Putnici su koristili čekiće kako bi razbili prozore u pokušaju spasavanja nakon sudara.

Evakuacija povređenih i preživelih realizovana je uz pomoć spasilačkih timova i autobusa. Najmanje 21 osoba je poginulo, 100 osoba je povređeno od čega 25 teško u teškoj železničkoj nesreći koja se dogodila u nedelju popodne kod Adamuza, u španskoj pokrajini Kordobi. Dva brza voza, kompanija Irio i Alvia, sudarila su se ostavljajući za sobom jezive prizore smrskanih vagona .Jedan od poginulih je i mašinovođa, prenosi El Pais. Prema saopštenju železničkog upravljača