"Gledala sam ga kao oca" Ovako je izgledalo svedočenje glumice Ive Ilinčić na suđenju Miki Aleksiću: "Imala sam strah od njega"

Blic pre 3 sata
Glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić svedočile su o zlostavljanjima u školi glume Mike Aleksića, koji je u nedelju umro u 73. godini Žrtve Mike Aleksića nisu dočekale pravdu Samozvani profesor glume Mika Aleksić umro je u nedelju u 73. godini.

Njemu se sudilo nakon što je uhapšen 16. januara 2021. zbog prijave polaznica njegove škole glume da ih je silovao i polno uznemiravao. Prva koja ga je optužila i izašla u javnost je glumica Milena Radulović, a u junu 2024. godine saslušana je i glumica Iva Ilinčić. Njeno svedočenje ujedno je bilo i poslednje svedočenje žrtava Mike Aleksića. To poslednje suđenje obeležilo je sramno ponašanje branioca Miroslava Mike Aleksića, koji je odlukom sudije tada kažnjen sa
Preminuo Miroslav Mika Aleksić, režiser i učitelj glume osumnjičen za zlostavljanje polaznica njegove škole

Danas pre 2 sata
Žrtve nisu dočekale pravdu: Mika Aleksić umro, maratonski sudski proces prekinut

Blic pre 5 sati
"Silovao me je kad sam imala 17 godina" Šta je Milena Radulović u svojoj prvoj ispovesti za "Blic" rekla o Miki Aleksiću

Blic pre 5 sati
Šta se nalazilo u optužnici protiv Mike Aleksića? Evo za šta se sudilo samozvanom učitelju glume koji je danas umro

Blic pre 5 sati
Umro Mika Aleksić, samozvani učitelj glume kojeg je 10 učenica optužilo za silovanje i seksualno zlostavljanje, preminuo u 73…

Blic pre 5 sati
Ključne reči

Milena RadulovićMika Aleksić

Preminuo Miroslav Mika Aleksić, režiser i učitelj glume osumnjičen za zlostavljanje polaznica njegove škole

Danas pre 2 sata
"Gledala sam ga kao oca" Ovako je izgledalo svedočenje glumice Ive Ilinčić na suđenju Miki Aleksiću: "Imala sam strah od njega"

Blic pre 3 sata
Žrtve nisu dočekale pravdu: Mika Aleksić umro, maratonski sudski proces prekinut

Blic pre 5 sati
"Silovao me je kad sam imala 17 godina" Šta je Milena Radulović u svojoj prvoj ispovesti za "Blic" rekla o Miki Aleksiću

Blic pre 5 sati
Šta se nalazilo u optužnici protiv Mike Aleksića? Evo za šta se sudilo samozvanom učitelju glume koji je danas umro

Blic pre 5 sati