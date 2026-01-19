Na Svetog Savu se otvaraju "Bečka vrata" Danas ledeni dan, a novi nalet hladnoće okovaće Srbiju: Debeo minus, košava i magla prave haos!

Blic pre 56 minuta
Na Svetog Savu se otvaraju "Bečka vrata" Danas ledeni dan, a novi nalet hladnoće okovaće Srbiju: Debeo minus, košava i magla…

Meteoalarm izdat zbog opasnih vremenskih pojava Najavljeno je novo zahlađenje krajem januara koje stiže kroz "bečka vrata" Danas nas u većem delu naše zemlje očekuje ledeni dan.

Narednih dana temperature biće u padu, te se oprez savetuje zbog zaleđenih mokrih površina. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar donoseći pojačan subjektivni osećaj hladnoće, dok meteorolog Ivan Ristić najavljuje novi prodor zahlađenja kroz "Bečka vrata". Tokom jutra danas očekuje nas, prema najavama RHMZ-a, umeren, lokalno i jak mraz. - Tokom dana pretežno sunčano, na istoku, kao i ponegde na jugozapadu magla ili niska oblačnost, koja će se, posebno u
RTV pre 36 minuta
Mondo pre 1 sat
RTS pre 56 minuta
Telegraf pre 1 sat
Blic pre 9 sati
RTV pre 36 minuta
RTV pre 11 minuta
Blic pre 41 minuta
RTS pre 12 minuta
Mondo pre 41 minuta