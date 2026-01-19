Prištini preti nova kriza! Kurtiju teče rok da izabere predsednika Kosova ili se ide na nove izbore: Srpska lista će se opet žaliti Ustavnom sudu?

Blic pre 5 minuta
Prištini preti nova kriza! Kurtiju teče rok da izabere predsednika Kosova ili se ide na nove izbore: Srpska lista će se opet…
Ako do 4. marta prištinska skupština ne izglasa predsednika Kosova ide se na nove izbore Aljbin Kurti uradiće šta može da predstavnik Srpske liste ne bude potpredsednik parlamenta Da li će opet doći do kršenja propisa prilikom konstituisanja prištinske skupštine veliko je pitanje jer ni nakon tri meseca Ustavni sud Kosova nije odgovorio na žalbu Srpske liste koja je u oktobru ostala bez mesta potpredsednika parlamenta u prethodnom sazivu. Analitičari smatraju da bi
Otvori na blic.rs

Aljbin Kurti »

Vučić: Blokaderi se nikada nisu ogradili od Plenkovića, Kurtija i Picule

Vučić: Blokaderi se nikada nisu ogradili od Plenkovića, Kurtija i Picule

Telegraf pre 1 sat
Hospitalizovana supruga Vilijama Vokera tokom posete KiM

Hospitalizovana supruga Vilijama Vokera tokom posete KiM

Telegraf pre 1 dan
'Hteli to ili ne': Kurti pobednik na Kosovu i težak partner izvan njega

'Hteli to ili ne': Kurti pobednik na Kosovu i težak partner izvan njega

Slobodna Evropa pre 12 sati
Šta je pokazalo novo brojanje glasova na Kosovu?

Šta je pokazalo novo brojanje glasova na Kosovu?

Danas pre 1 dan
Kurti pozvao diplomate da zajedno rade na integraciji srpskog zdravstva i obrazovanja

Kurti pozvao diplomate da zajedno rade na integraciji srpskog zdravstva i obrazovanja

RTS pre 2 dana
Kurti sa ambasadorima o punoj primeni Zakona o strancima i vozilima

Kurti sa ambasadorima o punoj primeni Zakona o strancima i vozilima

Slobodna Evropa pre 2 dana
Vučić: Blokaderi imaju ogromnu spoljnu podršku, podržali su ih Picula, Kurti, Plenković...

Vučić: Blokaderi imaju ogromnu spoljnu podršku, podržali su ih Picula, Kurti, Plenković...

Euronews pre 2 dana
Aljbin Kurti »

Ključne reči

Aljbin Kurti

Politika, najnovije vesti »

Prištini preti nova kriza! Kurtiju teče rok da izabere predsednika Kosova ili se ide na nove izbore: Srpska lista će se opet…

Prištini preti nova kriza! Kurtiju teče rok da izabere predsednika Kosova ili se ide na nove izbore: Srpska lista će se opet žaliti Ustavnom sudu?

Blic pre 5 minuta
Tužilaštvo naložilo istragu o navodnoj manipulaciji glasovima u Prizrenu

Tužilaštvo naložilo istragu o navodnoj manipulaciji glasovima u Prizrenu

Danas pre 4 sati
Novi tim na čelu Republike Srpske: Narodna skupština RS izabrala vladu, premijer i ministri položili zakletvu (video)

Novi tim na čelu Republike Srpske: Narodna skupština RS izabrala vladu, premijer i ministri položili zakletvu (video)

Blic pre 4 sati
Ekstremizam na vlasti

Ekstremizam na vlasti

Radar pre 5 sati
"Lako je bilo dok je sila bila u vašim rukama", Dodik seiri nad problemima EU sa Trampom zbog Grenlanda

"Lako je bilo dok je sila bila u vašim rukama", Dodik seiri nad problemima EU sa Trampom zbog Grenlanda

Blic pre 8 sati