Prištini preti nova kriza! Kurtiju teče rok da izabere predsednika Kosova ili se ide na nove izbore: Srpska lista će se opet žaliti Ustavnom sudu?

Ako do 4. marta prištinska skupština ne izglasa predsednika Kosova ide se na nove izbore Aljbin Kurti uradiće šta može da predstavnik Srpske liste ne bude potpredsednik parlamenta Da li će opet doći do kršenja propisa prilikom konstituisanja prištinske skupštine veliko je pitanje jer ni nakon tri meseca Ustavni sud Kosova nije odgovorio na žalbu Srpske liste koja je u oktobru ostala bez mesta potpredsednika parlamenta u prethodnom sazivu. Analitičari smatraju da bi