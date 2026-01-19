Skupštinski odbor stavio van snage odluku o predlaganju kandidata za izbor članova Saveta REM-a: "Nije primljena nijedna prijava"

Blic pre 3 sata
Skupštinski odbor stavio van snage odluku o predlaganju kandidata za izbor članova Saveta REM-a: "Nije primljena nijedna…

Nevena Đurić, predsednica Odbora za kulturu i informisanje rekla je da pored legaliteta, izbor članova Saveta REM-a treba da ima i što širi legitimitet.

Radlomi Lazović (ZLF) poručio je da "proces propada jer vlast želi da stavi šapu na REM" Skupštinski odbor za kulturu i informisanje stavio je danas van snage odluku o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) od 29. decembra prošle godine. Odluka koja je stavljena van snage doneta je nakon što je četvoro izabranih članova REM podnelo ostavke. Predsednica Odbora i poslanica Srpske napredne
