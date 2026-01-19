Sutra najhladniji dan, temperatura pada na minus 11! Spremite se za jak olujni vetar i pravu sibirsku zimu: Ovo je detaljna prognoza za narednu nedelju

Najavljuje se nekoliko dana veoma hladnog vremena širom Srbije uz jak košavski vetar Sutra se prognozira ledeni dan sa temperaturama između -11°C i -3°C Širom Srbije narednih dana najavljuje se veoma hladno vreme i jak košavski vetar.

Najnovija prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) najavljuje da će sutra biti pravi ledeni dan, a temperature će u pojedinim krajevima pasti na minus jedanaest stepeni. Iako se na početku ove sedmice činilo da je ledeni talas nakratko oslabio, ipak, prognoza kaže da se zima još uvek ne da. - Sutra (19.01.) iznad većeg dela ledeni dan. Ujutro umeren, lokalno i jak mraz. Tokom dana pretežno sunčano, na istoku, kao i ponegde na jugozapadu magla ili niska