Đedović Handanović: MOL i Gazpromnjeft dogovorili osnovne odredbe kupoprodajnog ugovora za NIS

Mađarska kompanija Mol i ruski Gazprom su dogovorili osnovne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora za NIS koji će biti upućen američkom OFAC-u na odlučivanje, a Srbija je uspela u pregovorima da poveća vlasnički udeo za pet odsto, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. "Ono što je takođe bitno jeste da je Srbija uspela u tim pregovorima da poboljša svoju poziciju, u odnosu na 2008. godinu kada smo ostali ispod 30 odsto