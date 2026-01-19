Dva brza voza iskočila iz šina u Španiji, ima žrtava

Najmanje deset osoba je poginulo, a najmanje 25 je teško povređeno danas posle podne nakon što su dva brza voza iskočila iz šina kod Adamuza u španskoj pokrajini Kordobi.

Prema izvorima Civilne garde, voz kompanije „Iryo“ iskočio je iz šina i udario u voz „Alvia“ koji se kretao susednim kolosekom, piše španski „El País“. Najmanje 25 osoba je teže povređeno u Andaluziji, saopštile su tamošnje hitne službe. Ministar unutrašnjih poslova te regije aktivirao je hitni protokol, a u Adamuzu je uspostavljen krizni štab, prenosi Index. Železnička kompanija „Adif“ saopštila je da je njihov voz, pod nazivom „Iryo“, koji je prevozio 300 putnika