U Čileu proglašeno stanje katastrofe zbog velikih šumskih požara, najmanje 16 ljudi poginulo

Danas pre 5 sati  |  FoNet
Čileanski predsednik Gabrijel Borić proglasio je danas stanje katastrofe u dva regiona u kojima besne smrtonosni šumski požari.

Potvrđeno je da je najmanje 16 ljudi poginulo u regionima Njuble i Biobio, oko 500 kilometara južno od glavnog grada Santijaga, a najmanje 20.000 ljudi je evakuisano, prenosi BBC. Najopasniji požar zahvatio je šume koje se graniče sa priobalnim gradom Konsepsion i tu je izgorelo oko 250 kuća, a lokalni mediji objavljuju i fotografije ugljenisanih automobila. Čileanska agencija za šumarstvo saopštila je da se vatrogasci danas bore sa 24 požara širom zemlje, a
