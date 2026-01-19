„U znanju je moć“: Studenti najavili novi protest u januaru

Studenti u blokadi najavili su juče na protestu u Novom Sadu svoj naredni skup, koji će biti održan u Beogradu.

Danas je na njihovom Instagram profilu potvrđeno da je skup planiran za 27. januar, na Savindan, u prestonici. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi) „Bolja vremena se mogu graditi samo obrazovanjem. U znanju je moć! Vidimo se 27. 1. u Beogradu!“, poručili su oni. Podsećamo, juče, 17. januara, u Novom Sadu održan je studentski skup „Šta znači pobeda?“, na kojem su predstavljeni neki detalji programa buduće studentske