„U znanju je moć“: Studenti najavili novi protest u januaru

Danas pre 1 sat  |  A.M.
Studenti u blokadi najavili su juče na protestu u Novom Sadu svoj naredni skup, koji će biti održan u Beogradu.

Danas je na njihovom Instagram profilu potvrđeno da je skup planiran za 27. januar, na Savindan, u prestonici. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi) „Bolja vremena se mogu graditi samo obrazovanjem. U znanju je moć! Vidimo se 27. 1. u Beogradu!“, poručili su oni. Podsećamo, juče, 17. januara, u Novom Sadu održan je studentski skup „Šta znači pobeda?“, na kojem su predstavljeni neki detalji programa buduće studentske
