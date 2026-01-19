S kalašnjikovim u automobilu probao da pređe granicu, lisice zbog puške i dva okvira municije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (1969) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kako je saopšteno iz MUP-a, policija je na Graničnom prelazu Batrovci, pregledom automobila marke „Be-Em-Ve“ kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla automatsku pušku sa dva okvira i 40 komada pripadajuće municije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.