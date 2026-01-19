S kalašnjikovim u automobilu probao da pređe granicu, lisice zbog puške i dva okvira municije

Dnevnik pre 1 sat
S kalašnjikovim u automobilu probao da pređe granicu, lisice zbog puške i dva okvira municije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (1969) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kako je saopšteno iz MUP-a, policija je na Graničnom prelazu Batrovci, pregledom automobila marke „Be-Em-Ve“ kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla automatsku pušku sa dva okvira i 40 komada pripadajuće municije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

U Čačku pronađene 74 stabljike kanabisa - uhapšen muškarac

U Čačku pronađene 74 stabljike kanabisa - uhapšen muškarac

N1 Info pre 36 minuta
Uhapšen na Batrovcima: U automobilu pronađena automatska puška

Uhapšen na Batrovcima: U automobilu pronađena automatska puška

Radio 021 pre 22 minuta
Lisice na ruke stavljene članu kriminalne grupe iz Podgorice uhapšen zbog 300 grama kokaina

Lisice na ruke stavljene članu kriminalne grupe iz Podgorice uhapšen zbog 300 grama kokaina

Kurir pre 22 minuta
U Čačku pronađene 74 stabljike kanabisa, uhapšen muškarac

U Čačku pronađene 74 stabljike kanabisa, uhapšen muškarac

Newsmax Balkans pre 27 minuta
Pronađena laboratorija sa 74 stabljike kanabisa u Čačku, uhapšen muškarac (45)

Pronađena laboratorija sa 74 stabljike kanabisa u Čačku, uhapšen muškarac (45)

Euronews pre 21 minuta
Pronađene 74 stabljike kanabisa, uhapšen muškarac

Pronađene 74 stabljike kanabisa, uhapšen muškarac

Politika pre 32 minuta
Automatska puška i 40 komada municije otkriveni u automobilu "BMW" na Batrovcima

Automatska puška i 40 komada municije otkriveni u automobilu "BMW" na Batrovcima

Newsmax Balkans pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Sremska MitrovicaTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPBatrovci

Vojvodina, najnovije vesti »

U Čačku pronađene 74 stabljike kanabisa - uhapšen muškarac

U Čačku pronađene 74 stabljike kanabisa - uhapšen muškarac

N1 Info pre 36 minuta
Uhapšen na Batrovcima: U automobilu pronađena automatska puška

Uhapšen na Batrovcima: U automobilu pronađena automatska puška

Radio 021 pre 22 minuta
Lisice na ruke stavljene članu kriminalne grupe iz Podgorice uhapšen zbog 300 grama kokaina

Lisice na ruke stavljene članu kriminalne grupe iz Podgorice uhapšen zbog 300 grama kokaina

Kurir pre 22 minuta
Pronađena laboratorija sa 74 stabljike kanabisa u Čačku, uhapšen muškarac (45)

Pronađena laboratorija sa 74 stabljike kanabisa u Čačku, uhapšen muškarac (45)

Euronews pre 21 minuta
U Čačku pronađene 74 stabljike kanabisa, uhapšen muškarac

U Čačku pronađene 74 stabljike kanabisa, uhapšen muškarac

Newsmax Balkans pre 27 minuta