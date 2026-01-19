Plivanje za Časni krst danas na više lokacija u Beogradu

Insajder pre 39 minuta
Plivanje za Časni krst danas na više lokacija u Beogradu

Plivanje za Časni krst na verski praznik Bogojavljenje, biće održano danas na više lokacija u Beogradu.

U Zemunu, obeležavanje Bogojavljenja počinje liturgijom u 9 časova u Hramu Svetog oca Nikolaja, nastavlja se litijom ulicama do Zemunskog keja i Bogojavljenskog platoa, a plivanje počinje u podne. U podne će se plivati i na Adi Ciganliji, kao i na Dunavskom keju u Grocki, nakon liturgije u Hramu Svete Trojice koja počinje u 8 časova. Plivanje za Časni krst organizovano je i na jezeru Očaga u Lazarevcu, u 11 časova, a u isto vreme na jezeru Bela reka u ripanjskom
