Savo Minić ponovo izabran za premijera RS

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je novog predsednika Vlade RS, kao i ministre u novom sazivu, prenosi N1 Sarajevo.

Kako je bilo poznato i ranije, za predsednika Vlade Republike Srpske ponovo je izabran Savo Minić (SNSD), koji će ovu funkciju obavljati do Opštih izbora. Nakon što je pročitao ekspoze, zastupnici u NSRS, prvenstveno okupljeni oko koalicije SNSD, izglasali su njegovo imenovanje, prenosi N1 Sarajevo. Usledilo je i imenovanje ministara, a Minić je potom predstavio imena članova nove vlade, koja su takođe dobila podršku vladajuće koalicije u Narodnoj skupštini RS.