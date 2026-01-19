Darko Tuševljaković dobitnik NIN-ove nagrade

Nova pre 5 sati  |  Autor: Jelena Koprivica
Darko Tuševljaković dobitnik NIN-ove nagrade

Laureat NIN-ove nagrade za najbolji roman u 2025. godini je Darko Tuševljaković za delo "Karota", saopštio je žiri našeg najuglednijeg književnog priznanja na pres konferenciji na Kolarcu.

Odluku o 72. laureatu NIN-ove nagrade doneo je žiri kojeg čine Aleksandar Jerkov (predsednik), Mladen Vesković, Adrijana Marčetić, Jelena Mladenović i Vladimir Gvozden. A birao je žiri, podsetimo, između šest romana, koliko ih je bilo u finalu: „Karota" Darka Tuševljakovića, „Balada o ubici i ubici i ubici" Dalibora Pejića, „Frau Beta" Laure Barne, „Besmrtne ludosti gospođe Kubat" Milana Tripkovića, „Razgovori s Vješticom" Vladimira Vujovića i „Opatija Svetog
NIN

