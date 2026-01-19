Tramp dobio podršku republikanaca, cene i dalje glavni problem

Politika pre 2 sata
Tramp dobio podršku republikanaca, cene i dalje glavni problem

Tramp i republikanci i dalje imaju prednost u odnosu na demokrate kada je reč o ekonomiji i imigraciji

VAŠINGTON – Godinu dana od početka drugog mandata, većina republikanaca smatra da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uradio više nego što su očekivali, dok stanovnici SAD uključujući i deo Trampovih pristalica, ocenjuju da nije učinjeno dovoljno kako bi se obuzdao rast cena, pokazuju rezultati ankete koje je sproveo CBS Njuz. To raspoloženje, koje se ponavlja tokom Trampovog drugog mandata, povezano je sa stavom većine ispitanih (76 odsto) da
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Od bajke do razočarenja: Amerikanci podeljeni povodom rezultata prve godine Trampovog drugog mandata, evo šta najviše brine…

Od bajke do razočarenja: Amerikanci podeljeni povodom rezultata prve godine Trampovog drugog mandata, evo šta najviše brine građane

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

"Ko hoće u odbor, da plati milijardu dolara u kešu!" Amerikanci postavili jasne instrukcije zvaničnicima oko 60 zemalja

"Ko hoće u odbor, da plati milijardu dolara u kešu!" Amerikanci postavili jasne instrukcije zvaničnicima oko 60 zemalja

Kurir pre 33 minuta
Pokolj u regionu koji ima strateški značaj za kokain: Veliki broj mrtvih u sukobima dve grupe (video)

Pokolj u regionu koji ima strateški značaj za kokain: Veliki broj mrtvih u sukobima dve grupe (video)

Kurir pre 13 minuta
Makron razgovarao sa Al-Šarom o prodoru na kurdsku teritoriju: Zahteva trajni prekid vatre u Siriji

Makron razgovarao sa Al-Šarom o prodoru na kurdsku teritoriju: Zahteva trajni prekid vatre u Siriji

Kurir pre 1 sat
Kiseljov: Tramp napravio izbor u korist Amerike

Kiseljov: Tramp napravio izbor u korist Amerike

Politika pre 1 sat
Medvedev: Da li u Evropi shvataju značenje Trampovih reči

Medvedev: Da li u Evropi shvataju značenje Trampovih reči

Politika pre 1 sat