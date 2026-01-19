Rukometaši Srbije eliminisani sa Evropskog prvenstva

Rukometaši Srbije završili su nastup na Evropskom prvenstvu.

Nakon poraza od Austrije, Srbiji je dalji tok takmičenja zavisio od ishoda utakmice između Španije i Nemačke. Timu Raula Gonzalesa bila je potrebna pobeda Španije, ali je Nemačka uspela da obezbedi plasman u glavnu fazu takmičenja trijumfom - 34:32 i time je izbacila Srbiju sa Evropskog prvenstva. Srbija je ranije večeras poražena od Austrije rezultatom 26:25 (12:13) u meču trećeg kola preliminarne faze.