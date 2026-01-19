Bogojavljenje-Plivanje za Časni krst širom Srbije

RTS pre 1 sat
Bogojavljenje-Plivanje za Časni krst širom Srbije

Srpska pravoslavna crkva proslavlja Bogojavljenje, praznik ustanovljen u spomen na Hristovo krštenje u reci Jordanu i objavljivanje Bogočoveka. Tradicionalno, na ovaj dan pliva se za Časni krst.

Uz božiji blagoslov, sa željom za duhovnim preobražajem, najodvažniji u litiji od Crkve Silaska Svetog duha na apostole do obala Vlasine. Stotinu osam učesnika iz Vlasotinca, Leskovca, Niša, Vranja, među kojima i 5 žena, pokazali su da strah i vera ne idu zajedno. Časni krst u rukama Leskovčanina Milana Dimitrijevića, kao i pre dve godine. Milan Dimitrijević, pobednik plivanja za Časni krst u Vlasotincu, kaže: " Treba veliko srce i treba dosta priprema za ovo, ja
