Gonzales: Vidite rezultat i zaključite koliko smo bili blizu

RTS pre 14 minuta
Gonzales: Vidite rezultat i zaključite koliko smo bili blizu

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales izjavio je posle poraza od Austrije da je njegova ekipa bila nervozna i da nije dobro odigrala u napadu, ali je istakao da još uvek imaju šanse da prođu grupu.

Rukometaši Srbije su poraženi u danskom Herningu od Austrije rezultatom 26:25 u trećem kolu grupe A Evropskog prvenstva. Srbija je propustila priliku da pobedom izbori prolazak u drugu fazu pa joj je potreban poraz Nemačke od Španije. "Nismo bili dobri u napadu, njihov golman je bio siguran. Oni su dobar tim, imaju dosta rukometaša koji igraju u Bundesligi. Pobedili su nas jedan razlike i sad moramo da čekamo tu poslednju utakmicu. Imamo šansu, borili smo se do
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Milosavljev za RTS: Nismo bili kompaktni i nismo se držali dogovora

Milosavljev za RTS: Nismo bili kompaktni i nismo se držali dogovora

RTS pre 24 minuta
Srbija izgubila od Austrije

Srbija izgubila od Austrije

Vesti online pre 4 minuta
„Crtaju“ se polufinala EP: Grčka „poslala“ Srbiji velikog rivala

„Crtaju“ se polufinala EP: Grčka „poslala“ Srbiji velikog rivala

Sport klub pre 33 minuta
"Nada nije gotova, videćemo za dva sata..." Rukometaši Srbije utučeni posle poraza od Austrije - pričali o pritisku, evo zbog…

"Nada nije gotova, videćemo za dva sata..." Rukometaši Srbije utučeni posle poraza od Austrije - pričali o pritisku, evo zbog čega im je najviše krivo!

Kurir pre 4 minuta
Srbija perfidno oštećena protiv Austrije: Trener Partizana zagrmeo posle poraza rukometaša

Srbija perfidno oštećena protiv Austrije: Trener Partizana zagrmeo posle poraza rukometaša

Kurir pre 13 minuta
Hrvatska lako do druge faze EP, Češka slavila za čast

Hrvatska lako do druge faze EP, Češka slavila za čast

Sportske.net pre 13 minuta
Gonzales nakon poraza: Bili smo nervozni i ovo je ishod, Marsenić: Podlegli smo pritisku, neverovatno razočaranje

Gonzales nakon poraza: Bili smo nervozni i ovo je ishod, Marsenić: Podlegli smo pritisku, neverovatno razočaranje

Dnevnik pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometEvropsko prvenstvoAustrijaNemačkaDanskaIzboriŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Oglasio se tragičar finala Kupa afričkih nacija: Duša me boli…

Oglasio se tragičar finala Kupa afričkih nacija: Duša me boli…

Danas pre 14 minuta
Srbija izgubila od Austrije i ispustila šansu da se pobedom direktno plasira u narednu fazu Evropskog prvenstva

Srbija izgubila od Austrije i ispustila šansu da se pobedom direktno plasira u narednu fazu Evropskog prvenstva

Danas pre 54 minuta
Gonzales: Vidite rezultat i zaključite koliko smo bili blizu

Gonzales: Vidite rezultat i zaključite koliko smo bili blizu

RTS pre 14 minuta
Srbija poražena od Austrije, Španija kovač srpske sreće

Srbija poražena od Austrije, Španija kovač srpske sreće

RTS pre 33 minuta
Milosavljev za RTS: Nismo bili kompaktni i nismo se držali dogovora

Milosavljev za RTS: Nismo bili kompaktni i nismo se držali dogovora

RTS pre 24 minuta