Gonzales: Vidite rezultat i zaključite koliko smo bili blizu

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales izjavio je posle poraza od Austrije da je njegova ekipa bila nervozna i da nije dobro odigrala u napadu, ali je istakao da još uvek imaju šanse da prođu grupu.

Rukometaši Srbije su poraženi u danskom Herningu od Austrije rezultatom 26:25 u trećem kolu grupe A Evropskog prvenstva. Srbija je propustila priliku da pobedom izbori prolazak u drugu fazu pa joj je potreban poraz Nemačke od Španije. "Nismo bili dobri u napadu, njihov golman je bio siguran. Oni su dobar tim, imaju dosta rukometaša koji igraju u Bundesligi. Pobedili su nas jedan razlike i sad moramo da čekamo tu poslednju utakmicu. Imamo šansu, borili smo se do