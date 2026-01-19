Jutro sa mrazem, tokom dana sunčano uz jaku košavu

U većem delu Srbije ledeni dan, ujutro sa umerenim, lokalno i jakim mrazem, a tokom dana biće pretežno sunčano. U košavskom području duvaće povremeno jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura do 3 stepena.

Na istoku i ponegde na jugozapadu očekuje se magla ili niska oblačnost, koja će se, posebno u Timočkoj Krajini, zadržati duže tokom dana. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura kretaće se od -11 do -6, a najviša od -3 do 3 stepena. U Beogradu ujutro umeren mraz, a tokom dana sunčano, vetrovito i hladno vreme. Vetar će biti umeren,