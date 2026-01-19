Danas počinje nedelja prevencije raka grlića materice "Sačuvajte svoje zdravlje"

BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da danas počinje Evropska nedelja prevencije raka grlića materice i to pod sloganom "Sačuvajte svoje zdravlje", koja će trajati do 25. januara.

Navode da je cilj te nedelje da se unapredi informisanost i svest građana o značaju prevencije, a osnovna poruka je da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti. Rak grlića materice je prepoznat kao ozbiljan javnozdravstveni izazov svuda u svetu. Prema podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u proseku se u Srbiji svake godine registruje 1.133 novoobolele žene, a život izgubi 440 žena. Batut navodi da