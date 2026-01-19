Odbor stavio van snage odluku o postupku za kandidate za članove Saveta REM-a

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Odbor stavio van snage odluku o postupku za kandidate za članove Saveta REM-a

BEOGRAD - Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje doneo je na današnjoj sednici odluku o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor četiri člana Saveta REM-a od 29. decembra prošle godine, a predsednica Odbora Nevena Đurić rekla je da je ta odluka doneta u cilju veće transparentnosti i inkluzivnosti procesa za izbor Saveta REM-a.

''Veoma je važno da u postupku izbora kandidata za članove Saveta REM-a bude uključen što veći broj organizacija i udruženja koje će doprineti inkluzivnosti i transparentnosti ovog procesa", istakla je Đurićeva. Ona je navela da je odluka o stavljanju van snage postupka za predlaganje kandidata za izbor četiri člana Saveta REM-a doneta jer do danas, do kada je bio rok, nije stigla nijedna prijava, kao i da je bilo primedbi da je rok za podnošenje kandidatura bio u
