AMSS upozorava vozače na poledicu, kamioni na izlaz na graničnom prelazu Batrovci čekaju pet sati

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače da će dan biti hladan te da će na putevima biti poledice. „Zbog početka drugog polugodišta na ulicama će biti više dece, posebno u blizini škola.

Vozačima se savetuje oprez, jer su i pešački prelazi klizavi, a zaustavni put vozila se produžava“, saopštio je jutros AMSS. Na naplatnim stanicama na autoputevima i granicama za putnička vozila nema zadržavanja. Kamioni na Batrovcima na izlazu čekaju pet sati a na prelazima Šid i Bezdan po tri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.