Novakova jubilarna 100. pobeda u Australiji – maestralna igra najboljeg svih vremena

Sputnik pre 26 minuta
Novakova jubilarna 100. pobeda u Australiji – maestralna igra najboljeg svih vremena

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u drugo kolo Australijan opena pobedom protiv Španca Pedra Martinesa rezultatom 6:3, 6:2, 6:2. Ovo je ujedno i Novakova jubilarna 100. pobeda na prvom grend slemu u sezoni.

Od 2006. do 2026. godine Novak Đoković upisao je neverovatnih 100 pobeda na Australijan openu. Uz to je imao samo deset poraza. Perfektno je Novak Đoković otvorio meč i nije gubio vreme već je odmah napao servis protivnika i tako došao do ranog brejka. Gemove na svoj servis Novak je osvajao ekspresno i bez problema, dok je Martinesu uspeo da zakomplikuje gotovo svaki. Imao je srpski as šansu da povede i uz dva brejka prednosti, ali je nije iskoristio. Nije to
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Đoković: "Nemam vremena da razmišljam o penziji"

Đoković: "Nemam vremena da razmišljam o penziji"

Sportske.net pre 26 minuta
Đoković na srpskom počeo izjavu, zatim imao jasnu poruku: „Volim taj zvuk rekorda, to me inspiriše“

Đoković na srpskom počeo izjavu, zatim imao jasnu poruku: „Volim taj zvuk rekorda, to me inspiriše“

Nova pre 6 minuta
Novak posle 100. pobede u Melburnu: Razmišljam o kraju koji se polako bliži

Novak posle 100. pobede u Melburnu: Razmišljam o kraju koji se polako bliži

RTS pre 6 minuta
Lep je osećaj doći do „stotke“ Đoković poslao pravi signal rivalima: Voleo bih da mogu da vratimo to telo...

Lep je osećaj doći do „stotke“ Đoković poslao pravi signal rivalima: Voleo bih da mogu da vratimo to telo...

Dnevnik pre 11 minuta
Istorijski uspeh Đokovića na Australijan openu, ali jedan podatak će vas zaprepastiti

Istorijski uspeh Đokovića na Australijan openu, ali jedan podatak će vas zaprepastiti

Nova pre 11 minuta
Brutalan početak Novaka na Australijan openu, Španac nije imao šanse

Brutalan početak Novaka na Australijan openu, Španac nije imao šanse

Nova pre 26 minuta
Đoković počistio Španca za 100. pobedu na Australijan openu! Novak lako rešio prvo kolo, izgubio samo pet poena na svoj…

Đoković počistio Španca za 100. pobedu na Australijan openu! Novak lako rešio prvo kolo, izgubio samo pet poena na svoj servis! Sledi anonimni Italijan

Kurir pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisATPATP listaAustralian OpenSputnik VAustralijasport

Sport, najnovije vesti »

Nedeljko Jovanović za Danas: “ Ovo je velika prilika za svojevrsni izlaz u rukometu koji je mnogo ponižen poslednjih godina“…

Nedeljko Jovanović za Danas: “ Ovo je velika prilika za svojevrsni izlaz u rukometu koji je mnogo ponižen poslednjih godina“

Danas pre 26 minuta
Đoković: "Nemam vremena da razmišljam o penziji"

Đoković: "Nemam vremena da razmišljam o penziji"

Sportske.net pre 26 minuta
Jović zadovoljan posle briljantne partije

Jović zadovoljan posle briljantne partije

Vesti online pre 16 minuta
Bitka za špica: Ruska ekipa „uletela“ Partizanu i zakomplikovala posao!

Bitka za špica: Ruska ekipa „uletela“ Partizanu i zakomplikovala posao!

Hot sport pre 11 minuta
Novi Pazar sutra protiv Željezničara u Antaliji, meč uz direktan prenos na RTV Novi Pazar

Novi Pazar sutra protiv Željezničara u Antaliji, meč uz direktan prenos na RTV Novi Pazar

Sandžak haber pre 11 minuta