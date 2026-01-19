Novakova jubilarna 100. pobeda u Australiji – maestralna igra najboljeg svih vremena

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u drugo kolo Australijan opena pobedom protiv Španca Pedra Martinesa rezultatom 6:3, 6:2, 6:2. Ovo je ujedno i Novakova jubilarna 100. pobeda na prvom grend slemu u sezoni.

Od 2006. do 2026. godine Novak Đoković upisao je neverovatnih 100 pobeda na Australijan openu. Uz to je imao samo deset poraza. Perfektno je Novak Đoković otvorio meč i nije gubio vreme već je odmah napao servis protivnika i tako došao do ranog brejka. Gemove na svoj servis Novak je osvajao ekspresno i bez problema, dok je Martinesu uspeo da zakomplikuje gotovo svaki. Imao je srpski as šansu da povede i uz dva brejka prednosti, ali je nije iskoristio. Nije to