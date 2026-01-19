Danas se praznuje Bogojavljanje

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas, 19. januara, proslavljaju Bogojavljenje, jedan od najznačajnijih praznika u hrišćanskom kalendaru.

Ovim praznikom obeležava se krštenje Isusa Hrista na reci Jordan i prvo javno otkrivenje Svete Trojice – Oca, Sina i Svetog Duha. Na ovaj dan osveštava se voda koja se nosi kući i pije radi zdravlja i prosvećenja duše i tela. Tradicionalno, na ovaj dan pliva se za Časni krst. Bogojavljenje je i vreme bogato narodnim običajima i verovanjima. Veruje se da ovaj dan može da predskazuje kakva će biti naredna godina, pa se zato poštuju određena pravila i običaji kako bi