Danas se praznuje Bogojavljanje

Danas se praznuje Bogojavljanje

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas, 19. januara, proslavljaju Bogojavljenje, jedan od najznačajnijih praznika u hrišćanskom kalendaru.

Ovim praznikom obeležava se krštenje Isusa Hrista na reci Jordan i prvo javno otkrivenje Svete Trojice – Oca, Sina i Svetog Duha. Na ovaj dan osveštava se voda koja se nosi kući i pije radi zdravlja i prosvećenja duše i tela. Tradicionalno, na ovaj dan pliva se za Časni krst. Bogojavljenje je i vreme bogato narodnim običajima i verovanjima. Veruje se da ovaj dan može da predskazuje kakva će biti naredna godina, pa se zato poštuju određena pravila i običaji kako bi
Upravo na Blic TV: Zašto se za Bogojavljenje vezuju najživopisniji narodni i verski običaji

„Bog se javi”: SPC i vernici danas slave Bogojavljenje, u toku liturgija u Hramu Sv. Đorđa

Bogojavljenje na Čukarici: Liturgija, litija i plivanje za Časni krst

Još sat nas deli od plivanja za Časni krst na Adi: Liturgija, litija, pa hrabri skok u Savsko jezero!

Da li znate zašto se na Bogojavljenje jedu pihtije? Ovaj običaj nosi jaku simboliku, a evo šta je sve obavezno na trpezi

Kako se pravilno čestita Bogojavljenje? Izbegnite grešku koju vernici često prave

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Bogojavljenje – jedan od najvećih hrišćanskih praznika

